Так называются кадровые конкурсы, объявленные в России. Они проводятся для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей, которые хотят восстанавливать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Возможность участия имеют и жители Кузбасса.

— Теперь официально это всё наши российские территории. Очень важно, чтобы ими управляли сильные люди, настоящие лидеры, которые будут вести Россию верным и правильным курсом. И проходящий конкурс — прекрасная возможность найти таких людей. Кто знает, возможно кто-то из них сейчас живет в Кузбассе и совсем скоро отправится, например, в ДНР и там, имея за плечами богатый опыт работы в нашем угольном крае, сделает все возможное для динамичного развития нового региона! — считает председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников.

Потенциальный участник должен быть с опытом управления не менее года, старше 20 лет и с отсутствием судимости. При этом необходима связь с одной из четырех территорий проведения конкурса. Например, если вы имеете местное гражданство, родились в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, жили, учились или работали там не менее года. Или если ваши близкие родственники в настоящий момент проживают на одной из этих территорий.

Зарегистрироваться можно на сайте лидерывозрождения.рф. Для этого необходимо создать личный кабинет, подтвердить участие, заполнить анкету и написать эссе. Регистрация продлится до 17 октября в ДНР, до 7 ноября в ЛНР, до 14 ноября в Запорожской и до 21 ноября — в Херсонской области.

— Символично, что конкурс проходит одновременно с референдумом о вхождении в состав России. Жители Луганской Народной Республики выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь. Поэтому они заявили на референдуме: «Мы возвращаемся домой!» И они говорят, регистрируясь на конкурс: «Мы идем восстанавливать мирную жизнь! — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.