Губернатор Кузбасса вручил лучшим работникам туристической отрасли награды в честь профессиональных достижений. Мероприятие состоялось в администрации правительства региона.

«Мы гордимся тем, как сейчас развивается в регионе индустрия гостеприимства. «Шерегеш» вошел в тройку лучших горнолыжных курортов страны. Кузбасские фестивали «Динотерра», «ПроГеш», «Джаз у старой крепости» уже известны на международном уровне. Эти достижения – заслуга тысяч сотрудников сферы отдыха и путешествий. Мы многое делаем для повышения туристической привлекательности и доступности Кузбасса: строим дороги, аэропорты. Современные условия открывают колоссальные возможности, наша задача – сделать Кузбасс одним из лидеров туристической отрасли страны», – подчеркнул Сергей Цивилев.

За активную жизненную позицию, особые заслуги и личный вклад в развитие туристической отрасли Кузбасса 13 заслуженных сотрудников были награждены областными медалями, семеро человек получили благодарность от губернатора Кузбасса, еще столько же – почетные грамоты.

На сегодняшний день Кузбасс по праву называют горнолыжным центром России. Работают и активно развиваются 24 объекта инфраструктуры, строятся новые места отдыха, реставрируются культурно-познавательные объекты, создаются новые маршруты, чтобы жители региона, станы и мира могли «открыть» для себя Кузбасс.

Второй год успешно действует национальный брендовый маршрут «Кузбасс в сердце», еще один – «Горная Шория. К детям тайги» – готовится к запуску. За время путешествия по маршруту можно будет оказаться в гостях у шорцев, пройтись на шорских лодках по водам горной реки, посетить тайгу и научиться готовить пелбены и талкан в улусе, а также зарядиться энергией в местах силы Шорского национального парка и вдохновением – в удаленной Усть-Кабырзе.

Ранее в финалы Всероссийской туристической премии «Маршрут года» и Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS вышли 69 кузбасских проектов.

В 2023 году Кузбасс получит федеральные субсидии в размере 107 млн рублей на развитие туризма. С 2022 года региональное министерство туризма и молодежной политики координирует реализацию инвестиционных проектов в сфере индустрии гостеприимства на общую сумму более 150 млрд рублей. Все эти успехи были бы невозможны без ежедневного труда тысяч людей, занятых в индустрии туризма. На сегодняшний день в регионе работают 22 туристических оператора и 168 турагентств.