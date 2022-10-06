Платформа эффективность.рф поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей провести цифровизацию предприятия – автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании. Платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда» была запущена по поручению Первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

«Одной из самых пострадавших отраслей в условиях санкций стала сфера IT. Именно поэтому сегодня большое внимание государство уделяет вопросам технологического и цифрового суверенитета. Новая платформа открывает дополнительные цифровые возможности для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда» из базовых несырьевых отраслей экономики. Эксперты регионального и федерального центров компетенций уже помогли нескольким десяткам кузбасских предприятий внедрить инструменты бережливого производства и повысить эффективность работы. Следующий закономерный шаг – развитие цифрового потенциала компаний», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

На сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия – пройти анкетирование и получить консультацию эксперта, который поможет определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Исходя из потребностей предприятия, платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

«Главная задача платформы эффективность.рф – сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней», – поясняет генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

Воспользоваться платформой цифровых решений могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

Сервисами эффективность.рф уже воспользовались более 250 организаций. К концу 2024 года порядка 4 000 компаний страны станут пользователями платформы.