По поручению губернатора Сергея Цивилева за семьей каждого мобилизованного из КуZбасса закреплен социальный работник. Специалисты помогают в сборе документов для соцпомощи, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях — близкие мобилизованных бойцов могут обратиться за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми и психологической помощью.

«Всем мобилизованным из КуZбасса мы оказываем всестороннюю поддержку, не оставляем без внимания и их родных. С семьей каждого специалист социальной службы знакомится лично, звонит, приходит на дом. Это делается для того, чтобы близкие имели возможность напрямую получить ответы на интересующие вопросы и помощь, которая раньше лежала на плечах отцов семейств. Соцработник также поможет собрать документы для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По его инициативе в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплачивают по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября. В настоящее время выплаты уже получили более тысячи семей.

Для предоставления выплат отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, правительством КуZбасса разработан и утвержден порядок. Согласно ему, представитель мобилизованного или он сам должны предоставить документ, удостоверяющий личность, его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет) и заявление по установленной форме.

От имени военнослужащего документы также могут предоставляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальные администрации КуZбасса содействуют мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Правительством региона организована помощь в заполнении заявлений тем военнослужащим, которые прибыли в учебный центр для прохождения подготовки.

Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.