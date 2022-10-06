Одним из основных мероприятий Форума станет пленарное заседание с участием Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, губернатора КуZбасса Сергея Цивилева.

Заседание начнется в 11:00, будет доступна трансляция в официальных аккаунтах правительства КуZбасса в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайтах телеканала «КуZбасс 1», ГТРК «КуZбасс», ТК «Сибирь24».

В рамках первого дня Форума на базе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева прошел Международный научно-практический симпозиум «Углерод: от угля до алмаза». Среди гостей были представители бизнеса и научного сообщества со всех регионов России, а также из-за рубежа. Участники обсудили проблемы и перспективы развития угольной промышленности, перестройку международных партнерских связей России с угледобывающими странами, повышение эффективности управления угольными предприятиями на основе комплексной цифровизации производственных процессов; ESG-повестку угольного КуZбасса в глобальном контексте, развитие энергетики в условиях политики «двойного контроля» по снижению углеродных выбросов; а также импортозамещение в угольной отрасли, значение патентной аналитики для деятельности угледобывающих компаний и управления технологиями.

Одной из площадок Форума выступает Кемеровский государственный медицинский университет. В КемГМУ Минздрава России обсудили современные генетические технологии. С лекцией выступила доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской генетики Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, президент ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики имени Е.И. Шварца Валентина Ларионова.

«В таких промышленно развитых регионах, как КуZбасс, нужно развивать геномные технологии, серьезные молекулярные, эпидемиологические исследования и профилактическую медицину», — подчеркнула Валентина Ларионова.

Международный угольный форум позволяет специалистам встречаться на дискуссионных площадках, лекциях, круглых столах, чтобы затем двигаться в решении задач по трансферу технологий, в том числе генетических, в практическое здравоохранение.

«НОЦ «КуZбасс» регулярно выступает инициатором научно-практических лекций ведущих ученых России и мира для специалистов региона, поскольку диффузия передовых знаний, безусловно, даст свои эффекты для КуZбасса. Люди получают новые возможности применения медицинских технологий в практической деятельности. С точки зрения исследований это очень поможет тем, кто работает в лабораториях», — отметила министр науки и высшего образования КуZбасса Ирина Ганиева.

В Кемерове состоялся круглый стол «Экологические аспекты утилизации отработанных крупногабаритных шин в КуZбассе». Президент «Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов» Антон Хамин отметил, что переработка шин в КуZбассе развивается активно, и регион можно считать лидером в этой отрасли как по числу предприятий, так и по разнообразию применяемых технологий и оборудования. Опытом в экологической политике в части утилизации шин поделились специалисты угольных предприятий, ведущих добычу угля. Также вниманию участников круглого стола были представлены научные разработки, способствующие переработке крупногабаритных шин.

Кроме того, в рамках Форума стартовал фестиваль угольных профессий «Билет в будущее». С 6 по 8 октября более 3 тысяч учеников 6 – 11 классов из всех муниципалитетов КуZбасса ознакомятся с разнообразием и особенностями горных профессий в практико-ориентированном формате. Будет представлено 9 направлений: «индустриальная среда», «безопасная среда», «умная среда», «креативная среда», «деловая среда», «социальная среда» «комфортная среда», «здоровая среда» и «аграрная среда», в каждом из них ребята смогут решить проблемный кейс и получить практический опыт.