В работе совещания руководителей и активистов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности принял участие губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. Мероприятие прошло в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии».

«В этом году угольной отрасли России исполнилось 300 лет. Она была, есть и будет одним из лидеров экономики страны. Будем развиваться, внедрять импортозамещающие технологии и двигаться вперед. Нужно сохранять наших профессионалов, шахтерские династии. При этом в укреплении позиции отрасли и недопущении ее дестабилизации велика роль профсоюзов», — отметил Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что профсоюзы должны усилить контроль за составлением графиков смен и соблюдением норм отдыха и охраны труда в отношении оставшихся горняков.

Также по инициативе Сергея Цивилева профсоюзные лидеры будут контролировать индексацию зарплат с учетом роста цен и стоимости потребительской корзины.