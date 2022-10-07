В рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии» состоялся торжественный прием лучших работников добывающих предприятий КуZбасса. Приветствие Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина шахтерам региона передал Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Дорогие друзья, мне невероятно приятно важно находиться здесь. Шахтеры — особые люди, которые в самые сложные годы составляли каркас экономики российского государства. Угольная отрасль сейчас находится на подъеме несмотря на сложности, связанные с санкциями. Мы прекрасно понимаем, что проблемы победим и из этих испытаний выйдем сильней и крепче. Нас никто не сможет сломить, пока есть такие люди, как угольщики — работники этой легендарной отрасли», — отметил Андрей Белоусов.

За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу заслуженные работники угольной отрасли КуZбасса по Указу Президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены водитель «Разреза «Березовский» Александр Кобелев, оператор пульта управления обогатительной фабрики «Красногорская» Сергей Коробов, оператор станков с программным управлением общества «СИБ – ДАМЕЛЬ» «Угольной компании «Южный КуZбасс» Сергей Манохин, технический директор «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва, машинист экскаватора «Разреза Распадский» Сергей Меремьянин, слесарь по ремонту агрегатов Барзасского товарищества Андрей Пискунов, машинист экскаватора разреза «Шестаки» Александр Смирнов, машинист экскаватора «Разреза Пермяковский» Рустам Хлопотин.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю «Разреза Пермяковский» Дмитрию Дерксену, водителю Кузнецкой инвестиционно-строительной компании Виктору Ильичеву, машинисту тепловоза общества «Междуречье» Алексею Макарову, машинисту бульдозера «Шахты № 12» Сергею Черняеву, водителю «Управления по профилактике и рекультивации» Василию Чуйко.

Благодарность Президента Российской Федерации вручили машинисту горных выемочных машин «Шахты «Юбилейная» Михаилу Килину и подземному горнорабочему очистного забоя «Шахты «Полосухинская» Ивану Преснецову.

37 горняков региона удостоены Почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев выразил признательность работникам отрасли за труд: «Вы — герои мирного фронта. Своим неравнодушным отношением к делу вы показываете достойный пример молодежи».

«Шахтер — героическая профессия мужественных людей, которые справляются с любыми вызовами. Сейчас всем нам вместе нужно противостоять внешнему давлению. Россия — великая держава и не позволит диктовать себе чужие правила. Еще одна задача — помочь шахтерам Донбасса. Они вернутся с победой в свои шахты, и ваши опыт и знания помогут им восстановить эффективную работу на предприятиях», — обратился к присутствующим министр энергетики России Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов вручил кузбасским горнякам министерские награды. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд 10 человек награждены медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени, 3 — знаком отличия «Шахтерская слава» II степени. Старшему механику-водителю общества «Гипроуголь» Евгению Заварухину вручена Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.

За созидательный труд на благо Земли Кузнецкой, высокие производственные показатели, безграничную верность мужественному горняцкому делу и личный вклад в развитие угольной промышленности региона губернатор КуZбасса Сергей Цивилев отметил 10 жителей региона областными медалями.

«Наша задача — сделать угольную отрасль более эффективной и безопасной. Вместе мы сможем это сделать! Мы — продолжатели славных подвигов тружеников КуZбасса, которые на фронтах и в тылу победили в Великую Отечественную. И сегодня мы просто обязаны преодолеть все вызовы», — сказал глава региона.

Кроме того, на торжественном приеме отметили победителей медиафорума «Черное золото России». В этом году на конкурс поступило рекордное количество творческих работ из 45 регионов страны, Казахстана и Белоруссии — 652.

Гран-при медиафорума в номинации «За лучший региональный телевизионный материал» получил корреспондент ГТРК «КуZбасс» Максим Кутрунов.

Также награды получили региональные СМИ из Ростова-на-Дону, Самары и Казахстана.

Впервые были вручены две специальные премии губернатора КуZбасса: для зарубежных СМИ — «Роль угля в мировой экономике» и для федеральных СМИ — «Роль угольной промышленности в экономике РФ».