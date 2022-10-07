В рамках Недели агропромышленного комплекса правительство КуZбасса и руководство ОАО «Гомсельмаш» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросу технической модернизации агропромышленного комплекса КуZбасса, в том числе обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей региона сельскохозяйственной техникой. Договоренность достигнута во время встречи руководства ОАО «Гомсельмаш» с заместителем председателя правительства КуZбасса по АПК Денисом Ильиным.

«Несколько лет в сельском хозяйстве региона ведется комплексная работа по увеличению продуктивности и наращиванию объемов урожая. В текущем году мы ожидаем собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна. Использование современной сельскохозяйственной техники, обновление парка — один из важнейших аспектов этой комплексной работы. Так, за 2019-2021 годы на 198 единиц обновился парк тракторов. В этом году уже приобретено 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, 61 единица посевной и почвообрабатывающей техники. В новых экономических условиях перед нами стоит задача активно заниматься импортозамещением и приобретать именно отечественную технику и запчасти для оборудования. Подписание соглашения позволит обеспечить аграриям быстрый доступ к необходимой высококлассной технике, без задержек по доставке и сложностей в поисках запчастей», — комментирует Денис Ильин.

В соответствии с соглашением ОАО «Гомсельмаш» обеспечит поставку в регион техники для уборки урожая к новому сельскохозяйственному сезону. Также стороны договорились о начале строительства в регионе сервисного центра на базе кузбасского дилера — ООО «Компания Агроман». Будущий центр также станет базой для машинно-технологической компании (МТК), которая сможет своими мощностями обеспечить помощь аграриям региона в уборке урожая.

Напомним, для аграриев продолжает действовать льготное кредитование для приобретения новой сельскохозяйственной техники: «Росагролизингу» в текущем году выделены дополнительные средства, по этой программе для кузбасских производителей предусмотрено 276 млн рублей.

Неделя агропромышленного комплекса — самое масштабное событие года в сфере АПК, организатор — Минсельхоз России. В состав делегации от КуZбасса помимо руководителей в области сельского хозяйства вошли заслуженные работники сферы из сельхозпредприятий и государственных ветеринарных организаций.

В рамках Недели АПК в Москве до 8 октября работает 24-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» — ежегодный крупнейший смотр достижений отрасли и площадка для диалога между участниками рынка. Свои экспозиции представляют более 100 ведущих компаний: новейшие образцы техники и оборудования, передовые научные разработки и лучшие породы сельскохозяйственных животных, перспективные инвестпроекты в регионах.

В рамках выставки ежегодно проводится конкурс, в котором выбираются лучшие сельскохозяйственные продукты и практики по улучшению жизни на селе со всей страны. Золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на «Золотой осени», являются лучшим доказательством профессионализма.

В текущем году три медали в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» завоевал новокузнецкий «Завод натуральных молочных продуктов», который выпускает продукцию под брендом «Родная Земля»: бронзовую медаль за молоко цельное 3,4-4,5 %, а также два серебра за простоквашу Мечниковскую 4,0 % и сметану термостатную 15 %. Завод является предприятием полного цикла «поле-прилавок»: сырое молоко производится в животноводческом комплексе ООО «Окуневское молоко» Промышленновского муниципального округа, где насчитывается около 2 тысяч голов коров, выращиваются собственные корма. Предприятие постоянно модернизируется — так, например, в прошлом году был введен в эксплуатацию коровник на 200 голов с привязным содержанием, современной системой доения, установленной на монорельсах, с автоматической системой снятия доильных аппаратов и онлайн-системой контроля количества и качества молока. Производится около 40 наименований молочной продукции, в том числе сыры. Продукция завода также отмечена на конкурсах «100 лучших товаров России» и «Бренд КуZбасса».

Кроме того, золотую медаль в номинации «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» получил Прокопьевский муниципальный округ.