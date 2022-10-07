В поздравлении губернатор КуZбасса отметил, что под руководством Владимира Путина за более чем два десятилетия Россия прошла большой и сложный путь, доказав всему миру важность отстаивания национальных интересов, ценность суверенитета и независимого развития.

Сергей Цивилев от лица всех жителей региона выразил Президенту России благодарность за поддержку, которую Владимир Путин оказывает КуZбассу, и пожелал здоровья, неиссякаемых сил и энергии для новых достижений в государственной деятельности на благо России.