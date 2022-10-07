Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. В нем приняли участие представители Министерства обороны, Минцифры, Минздрава, Аппарата Правительства, Администрации Президента России, ОНФ, а также руководство всех субъектов страны.

Ключевой темой совещания стал статус обработки в регионах заявлений граждан, поступивших через сервисы на портале Госуслуг по вопросам частичной мобилизации.

Напомним, первый сервис — «Стать добровольцем» — для тех, кто добровольно готов принять участие в специальной военной операции. Второй сервис позволяет подать жалобу через портал Госуслуг в случае возможной ошибки при частичной мобилизации. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.

«Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу Госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан. Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения. Обращаю внимание, что у нас есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев. Коллеги, напомню, срок рассмотрения – в течение двух дней. Губернаторам будем регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также обозначил ключевые проблемы, связанные с обработкой жалоб на возможную ошибку при мобилизации региональными призывными комиссиями.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы».

Вице-премьер напомнил, что граждан необходимо ориентировать на официальные источники – заявления Министерства обороны, ресурсы «Объясняем. рф» и службу 122.

По данным регионального колл-центра службы «122» в Кузбассе, среднее время ожидания ответа оператора составляет 4-7 секунд. С начала частичной мобилизации специалисты приняли 10,5 тысяч звонков. Специалисты отрабатывают и другие актуальные вопросы, среди которых -вакцинация и диспансеризация.