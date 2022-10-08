Кузбассовцы с поражением опорно-двигательного аппарата отличились в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике и настольному теннису, которые проходили в Сочи. Всего в соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» приняли участие 1 200 атлетов из 78 субъектов Российской Федерации и спортсмены из Республики Беларусь, стран ШОС, БРИКС, СНГ и других дружественных государств.В спортивную программу Игр вошли девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.Кузбасс на Играх представляли десять атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, трое из них входят в состав сборной команды России: Наталья Серякова (плавание), Михаил Кукус (легкая атлетика) и Анастасия Пузанова (настольный теннис).По итогам соревнований новокузнечанка Наталья Серякова стала серебряным призером в плавании на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, бронзовым призером на дистанции 400 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров на спине в классе S7. В дисциплине легкая атлетика вторым в беге на 400 метров и третьим в беге на 100 метров в классе Т-36 стал Михаил Кукус из Новокузнецка. Также в легкой атлетике бронзовым призером в метании диска в классе F 44 стал кемеровчанин Василий Гусаков. В настольном теннисе у Кузбасса 5 медалей. Новокузнечанка Анастасия Пузанова в одиночном разряде завоевала серебро среди женщин в 3 классе и золото в женском парном разряде вместе со спортсменкой из Республики Удмуртия Надеждой Пушпашевой. Бронзу среди мужчин в одиночном разряде в 3 классе и золото в мужском парном разряде вместе с теннисистом из Республики Хакасия Григорием Исаковым занял новокузнечанин Алексей Коновалов. У Захара Койнова – бронза в мужском парном разряде в 8 классе вместе со спортсменом из Орловской области Евгением Тавровым. Напомним, что решение об организации первых игр «Мы вместе. Спорт» было принято после того, как международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о недопуске российской и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в Пекине. Первые игры «Мы вместе. Спорт» прошли с 18 по 20 марта 2022 года в Ханты-Мансийске, в них принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Наталья Серякова – мастер спорта России, четырнадцатикратная чемпионка России и трехкратный победитель Кубков России, восьмикратная рекордсменка России, трехкратная победительница и призер этапа Кубка мира 2021 года.Михаил Кукус — мастер спорта России, многократный победитель и призер чемпионатов КуZбасса, первенств России, Кубков России. Василий Гусаков — мастер спорта России, член сборной России, шестикратный призер чемпионатов России, победитель Кубков России, чемпион и рекордсмен чемпионатов России 2021-2022 гг. в толкании ядра.Анастасия Пузанова — мастер спорта России, неоднократный призер и победитель чемпионатов России, Кубков России. Двукратный серебряный призер международного рейтингового турнира (Costa Brava Spanish Open F20) г. Плайя-де-Аро (Испания) 2021 г.Алексей Коновалов — мастер спорта России, победитель и неоднократный призер чемпионатов КуZбасса, чемпионатов России. Двукратный призер международного рейтингового турнира (Costa Brava Spanish Open F20) г. Плайя-де-Аро (Испания) 2021 г.Захар Койнов — мастер спорта России, трехкратный победитель первенств России, двукратный серебряный призер чемпионатов России.