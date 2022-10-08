В Кемерове прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СФО Анатолии Серышеве. На встрече главы регионов обсудили реализацию национальных проектов в субъектах РФ.В совещании приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Николай Буймов, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков и руководители сибирских регионов.«Указами главы государства определены национальные цели развития страны на долгосрочный период до 2030 года, направленные на сохранение населения, обеспечение здоровья и благополучия людей, условий для их достойного труда и возможностей для самореализации, создание комфортной и безопасной среды для жизни. Регионы Сибири участвуют в 13 нацпроектах. Наша общая задача в текущей обстановке — сообща находить решения, укреплять консолидацию общества, достигая результатов и сохраняя заданный вектор социально-экономического развития», — подчеркнул Анатолий Серышев.Он также отметил, что с 2019 года из бюджетов всех уровней на реализацию национальных проектов в Сибирском федеральном округе выделено свыше 700 миллиардов рублей. Создано более 34 тысяч новых мест в детских садах и почти 26 тысяч мест в школах, введено в эксплуатацию около 300 фельдшерско-акушерских пунктов, 44 тысячи сибиряков переселено из аварийных домов. Ежегодно в округе вводится свыше 7,5 миллионов квадратных метров жилья, благоустраивается более 1,5 тысяч общественных пространств, ремонтируется почти 9 тысяч километров региональных и местных дорог.По словам полномочного представителя, в плановом порядке выполняются нацпроекты «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». В то же время сложности отмечаются при создании новых социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, объектов коммунального хозяйства. В ряде случаев не обеспечивается своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Также есть примеры, когда построенные в срок объекты образования и здравоохранения не работают по причине отсутствия оборудования или длительного оформления документов.«Это системные вопросы, которые требуют решения. Сегодня от всех органов власти, органов местного самоуправления требуется максимальная вовлеченность, скоординированная работа и личная ответственность каждого из руководителей за результаты — люди их ждут», — обратился Анатолий Серышев к участникам заседания.Как один из положительных примеров создания социально значимой инфраструктуры в современных условиях полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО назвал КуZбасс, где в кратчайшие сроки, несмотря на непростые условия климата, сложности, связанные с санкционными ограничениями Запада, были сданы крупнейшие объекты мирового уровня. Опыт региона он назвал ориентиром для других субъектов.«Сегодня мы показали вам только часть объектов, которые возводим в Кемерове. Сейчас по всему КуZбассу строятся спортивные комплексы, детские сады, школы, медицинские учреждения, идет благоустройство. Все это мы делаем для того, чтобы создать комфортные условия жизни для каждого кузбассовца даже в самых маленьких городах, поселках, чтобы люди не стремились уезжать из Сибири, а напротив, приезжали сюда жить и работать. Эту работу мы с вами, уважаемые главы регионов, сможем сделать сообща», — отметил губернатор Сергей Цивилев.По итогам совещания органам исполнительной власти субъектов СФО рекомендовано принять исчерпывающие меры по созданию новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках заключенных соглашений с Министерством просвещения РФ.Среди других приоритетных задач названы: расширение закупок отечественного медицинского оборудования при реализации нацпроекта «Здравоохранение», повышение оперативности реагирования органов исполнительной власти на обращения граждан по экологическим проблемам регионов, в том числе — в области обращения с твердыми коммунальными отходами.