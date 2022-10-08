Председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС) Сергей Цивилев провел 96-е заседание членов совета организации. В нем принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев.

— Сегодня мы обсуждаем насущные проблемы, которые требуют наших совместных действий и оперативных решений, — сказал Анатолий Серышев.

Он отметил, что уже 30 лет межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» показывает эффективные результаты деятельности. Проводится большая совместная работа в вопросах развития сельского хозяйства в условиях санкционных ограничений, малой авиации, туризма, создания новых транспортных коридоров. Хорошей традицией стала организация единых стендов регионов на крупных международных форумах.

Губернатор Томской области, председатель координационного совета МАСС по образованию Владимир Мазур выступил с докладом «Об организации деятельности МАСС в сфере гражданско-патриотического просвещения населения». Он отметил значимость мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове. Владимир Мазур предложил в рамках координационного совета МАСС по образованию и науке создать рабочую группу по гражданско-патриотическому просвещению граждан. Основными задачами будут: организация взаимодействия органов власти, учебных заведений, общественных объединений, учреждений культуры, СМИ; выявление лучших региональных практик и последующее тиражирование их в субъектах Российской Федерации.

— Предлагаю запустить проект виртуального двойника мемориальных комплексов в честь наших земляков, создав информационный портал «Большая Сибирь. Большая Память». Такой проект обеспечит увековечение исторической памяти о подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны и объединит ту масштабную работу, которая уже проделана во всех регионах нашей большой Сибири, — подчеркнул Владимир Мазур.

Участники заседания совета поддержали озвученные предложения. Исполнительному комитету МАСС поручено проработать вопросы организации информационного портала «Большая Сибирь. Большая память», его интеграции в туристические маршруты, в том числе в рамках детского туризма, в экскурсии к мемориальным комплексам, где расположены захоронения сибиряков. Также планируется подготовить предложения по проведению открытых уроков по гражданско-патриотической тематике в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

— Предлагаю добавить в протокол еще одно решение – о проведении празднования в СФО 80-летия окончания Сталинградской и Курской битв, которое состоится в следующем году. Только Сталинград защищали более двух тысяч сибиряков, эти даты важны для всей Сибири, — отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, глава Кузбасса заявил о необходимости подключить все образовательные организации регионов, входящих в «Сибирское соглашение», к работе по сохранению памяти о героях-сибиряках.

Председатель правительства Республики Алтай, заместитель председателя совета МАСС, председатель координационного совета МАСС по туризму Олег Хорохордин рассказал об итогах заседания президиума Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Участники заседания совета поддержали предложение организовать единую выставочную экспозицию на международных туристических форумах «Интурмаркет» и MITT в 2023 году.

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников представил отчеты об организации единого стенда «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года и на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Также участники заседания Совета МА «Сибирское соглашение» обсудили организационные вопросы, в частности, межрегиональное взаимодействие.