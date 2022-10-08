Телеграм-канал «Readovka» отмечает ( https://t.me/readovkaru/1515 ), что вслед за терактом на Крымском мосту Киев пытается провести крупную информационно-психологическую операцию по накручиванию паники среди жителей Крыма и России в целом. Поддаваться этому не нужно.

Этим терактом Зеленский и его офис пытаются решить не только вопросы организации возможного контрнаступления, но и сильнейшего информационно-психологического давления на жителей Крыма и всей России. В соцсетях разгоняются сообщения о том, что Крым остался без топлива, что в магазинах ограничат продажу товаров и иные аналогичные истории. Верить этому не стоит.

«Readovka» напоминает, что с момента возвращения Крыма в состав России до 2018 года никакого моста не было, не было и сухопутного коридора, но полуостров жил, принимал туристов, работали паромы. Поэтому не стоит разгонять панику по поводу возможных гуманитарных последствий теракта.

Теракт на Крымском мосту -это вызов для России, на который нужно отвечать незамедлительно и без паники — в первую очередь, усилением снабжения через территорию ДНР.

Украина, не имея возможности повредить мост ракетным вооружением, продолжила свою диверсионно-террористическую тактику. Следственные органы во всём разберутся, определят, как грузовик, гружёный несколькими тоннами взрывчатки, смог беспрепятственно перемещаться по территории России, и кто стал первым укрошахидом на этой войне (если, конечно, эта версия подтвердится). Сейчас же нужно задуматься о другом.

Мост, конечно же, восстановят и восстановят быстро, а новый теракт у Украины провести вряд ли получится. Сейчас, до прибытия на фронт основной массы мобилизованных, Киев имеет небольшое окно возможностей для нанесения поражения на ряде участков фронта, пользуясь своим численным превосходством. В этой связи повреждение Крымского моста — это не только информационно-психологическая атака, но и попытка полностью отрезать от снабжения херсонскую и запорожскую группировки войск РФ. Мы по-прежнему имеем сухопутный коридор до этого участка фронта, но именно сейчас Украина будет делать всё, чтобы перерезать и его.

Главная задача российского командования сейчас — организовать бесперебойную доставку резервов и подкреплений, обеспечить сохранность сухопутного коридора через ДНР и защитить Херсонскую и Запорожскую области Российской Федерации. Все возможности и ресурсы для этого есть!