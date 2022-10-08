В ходе рабочего визита в Кузбасс министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил самую крупную в регионе поликлинику №5 им. Л.И Темерхановой — к ней прикреплено 95 тысяч человек. Сейчас в здании идет модернизация.

— Мы видим, что позитивное изменение инфраструктуры положительно отражается на показателях здоровья. На протяжении пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса запланировано выделить почти 12 млрд рублей. Уже в этом году регион освоит 2,5 млрд рублей. На эти средства будет поставлено более 220 автомобилей и более 230 единиц оборудования. За весь период модернизации будет создано 8 новых поликлиник и 150 отремонтировано, — подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России также отметил, что помимо совершенствования инфраструктуры принципиально важно развивать технологии безопасного и качественного оказания медпомощи. Министр также указал на необходимость дополнительного обучения медицинского персонала для внедрения современных методов и принципов выхаживания пациентов.

— Сейчас мы активно переоснащаем больницы региона в северной и южной агломерациях, чтобы у всех жителей Кузбасса были равные возможности получения качественной медицинской помощи рядом с домом. В первую очередь закупаем диагностическое оборудование, чтобы врачи имели возможность вовремя выявлять заболевания и начинать лечение, что даст благоприятный прогноз на полное выздоровление, — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Побывал министр здравоохранения РФ и в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Он посетил операционный блок, в котором делают пересадку печени. Сотрудники медучреждения презентовали Михаилу Мурашко недавно открытую противошоковую палату приемного отделения, где ежедневно экстренную помощь получают 3-5 человек, поступающие в критическом состоянии. Есть автономная операционная с оборудованием (аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат С-дуга, анестезиологическое оборудование, операционный стол с дополнительным комплектом для проведения ортопедотравматологических операций, аппарат ЭКГ, вакуумный аспиратор, дефибриллятор, аппараты ИВЛ). На эти цели 12 млн рублей выделено по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 годы».

Также министр посетил Кузбасский кардиоцентр имени академика Л.С. Барбараша. Михаилу Мурашко продемонстрировали технологии, которые на сегодняшний день есть в арсенале кардиологов региона, в том числе импортозамещающие разработки ученых центра, среди которых — протезы сердца собственного производства, уже успешно применяемые хирургами. Оснащение отделений кардиоцентра позволяет оказывать весь комплекс медицинской помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы — от профилактических процедур до пересадки сердца и реабилитации.