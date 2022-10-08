Перед призванными в рамках частичной мобилизации выступили с концертом лучшие коллективы Кузбасса, а также военнослужащие из Иркутской области — народный вокальный ансамбль «Форсаж» гарнизона «Белая» дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Военный оркестр 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады юргинской военной части под руководством дирижера — гвардии старшего лейтенанта Александра Гришина исполнил Гимн России и инструментальные композиции.

С патриотическими песнями перед бойцами выступил мужской вокальный ансамбль «Волюшка», образцовый самодеятельный коллектив ансамбль барабанщиц «Геликон» из Кемерова, ансамбль сценического фольклора «Златозорье», ансамбль народного танца «Кузбасс» Кузбасского колледжа культуры и искусств им народного артиста СССР И.Д. Кобзона, эстрадная группа «Квинта» Юргинского муниципального округа, ансамбль современного танца «Энерджи» и дуэт из Юрги «Душа».