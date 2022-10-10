В волонтерском штабе организована и налажена выдача еды и воды всем нуждающимся. Ожидающие переправы люди бесплатно снабжаются всеми продуктами первой необходимости.

«Волонтеры #МЫВМЕСТЕ не первый раз оказывают помощь тем, кому она действительно необходима. Так было в разгар пандемии COVID-19, так происходит и сейчас, когда наше движение по всей стране переориентировано на поддержку семей мобилизованных. Наши коллеги из штаба #МЫВМЕСТЕ полуострова оперативно отреагировали на события в Крыму. В такой ситуации никто не может остаться равнодушным, и тем людям, которые вынуждены ждать переправы, окажут помощь волонтёры», — отмечает пресс-секретарь волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ в Кузбассе Алина Толстикова.

Гуманитарную помощь всем, кто сейчас ждет возможности воспользоваться водным транспортным путем, организовали еще вчера. Также для оперативного решения транспортных проблем в связи с терактом на Крымском мосту в Керченский порт недавно прибыл еще один паром для грузового транспорта.

На переправе образовалась очередь, но люди относятся к этому с пониманием. Пропускают автобусы с людьми и фуры со скоропортящимися продуктами. Керченская паромная переправа работает стабильно. Только за сутки перевезли около 100 автомобилей и 653 пассажира.