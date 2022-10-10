Образовательные учреждения созданы в рамках федерального проекта «УчимЗнаем» на базе детского отделения Кузбасского онкодиспансера им. М.С Раппопорта в Кемерове и в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке. В открытии кемеровской школы принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Это основные клиники, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями со всего региона. С детьми, проходящими длительный курс лечения, по специальной программе будут заниматься педагоги, чтобы они не отстали в учебе от одноклассников и после выздоровления быстро адаптировались в среде сверстников. Важно, что ребята получат возможность отвлекаться от болезненных процедур и заниматься привычными для себя делами: учиться, заниматься творчеством, играть. До конца октября такая же школа откроется в детской больнице имени Атаманова», – сказал Сергей Цивилев.

Классы госпитальных школ укомплектованы современным мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, планшетами и стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением, веб-камерами для дистанционного участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей предоставлено Кузбассу в рамках федерального проекта «УчимЗнаем».

Работать с детьми будут специально подготовленные педагоги и психологи: 78 человек уже прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева в Москве. Дополнительный курс лекций для учителей Кузбасса провел руководитель проекта «УчимЗнаем» – почетный работник общего образования РФ, профессор Сергей Шариков. Особенностям преподавания в госпитальных школах обучились 360 специалистов: 270 новокузнецких, 90 кемеровских. Кроме того, учителя новых школ смогут в любое время получать дополнительные онлайн-консультации от организаторов проекта.

«Миссия госпитального педагога – создать для ребенка благоприятную среду, максимально наполнить каждый его день не только школьными знаниями, но и положительными эмоциями, которые помогут ему справиться с болезнью», – отметил профессор Сергей Шариков.

Уроки будут проводиться каждый день, включая субботу. В воскресенье – дополнительное образование. Длительность занятий для каждого ребенка сформируют индивидуально, с учетом тяжести переносимого заболевания и рекомендации врачей. В среднем время урока составит от 20 до 40 минут.

В госпитальных школах предусмотрены предметные уроки, дополнительные занятия, совместная проектная деятельность с обычными школьниками, встречи с интересными людьми, участие в городских мероприятиях посредством дистанционных технологий. Дети смогут соревноваться на олимпиадах по школьным предметам и в творческих конкурсах.

Одной из задач обучения в госпитальной школе является социализация ребенка, чтобы он не замыкался в себе во время болезни, сохранял интерес к жизни. В госпитальных школах Кузбасса созданы все условия для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. В рамках проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» ежегодно получают образование более 35 тысяч школьников, с которыми работают более 5 тысяч специально подготовленных учителей и тьюторов. Подробнее о проекте: www.uchimznaem.ru, www.учимзнаем.рф, www.заботливаяшкола.рф, www.caringschool.ru.