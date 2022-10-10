Губернатор Сергей Цивилев подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных кузбассовцев.

«Мы контролируем, чтобы у мобилизованных из Кузбасса было все необходимое. Но также наша задача – помочь семьям бойцов, это наш святой долг. Напомню, каждый мобилизованный или его семья получает по 200 тысяч рублей. Кроме этого, мы приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время. Уехавшие в зону СВО должны знать, что их семьи не оставлены без внимания», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Он подписал документ, предусматривающий предоставление бесплатного одноразового горячего питания ученикам 5-11-х классов в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также студентам очной формы обучения в организациях профобразования. Также для студентов этих организаций, обучающихся на платной основе, предусмотрено возмещение затрат на оплату обучения. Иногородним также предоставят право бесплатного проживания в общежитиях и компенсируют затраты на проезд на междугороднем транспорте.

Детям кузбасских бойцов организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях, подведомственных исполнительным органам Кузбасса.

Постановление также предусматривает бесплатное соцобслуживание на дому для членов семей мобилизованных, воспитывающих детей-инвалидов и содержащих на попечении родственников пенсионного возраста. Надомная помощь будет предоставлена также инвалидам I и II группы, являющихся членами семей мобилизованных. Еще близкие бойцов смогут вне очереди обращаться в государственные организации социального обслуживания Кузбасса.

Министерству труда и занятости населения Кузбасса поручено при необходимости организовать профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных детей трудоспособного возраста и супруг мобилизованных, оказывать им содействие в поиске работы. Кроме того, главам муниципалитетов рекомендовано вне очереди направлять детей мобилизованных мужчин в возрасте от полутора лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, освободить семьи мобилизованных от оплаты в муниципальных детсадах. Губернатор поручил зачислять детей бойцов в первоочередном порядке и бесплатно в группы продленного дня, предоставлять им бесплатное посещение кружков, секций и других дополнительных занятий при детских садах, содействовать семьям мобилизованных в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых они имеют право.