Указом Президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством орденом Мужества посмертно награждены 11 человек. Награды получили члены семей – супруги и родители. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам.

«Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно», – сказал губернатор Сергей Цивилев.