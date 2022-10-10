Сегодня в Информационном центре Кузбасса прошла дискуссионная площадка ОНФ, где специалисты обсудили проблему кибератак на органы власти, а также распространение фейковой информации. По официальным данным, которые озвучил депутат госдумы Антон Горелкин, за первое полугодие 2022 года более 50% государственных организаций столкнулись с кибератаками различного уровня.

По мнению эксперта по цифровой безопасности Игоря Ашманова, раньше атаки имели экономический смысл, сейчас это используется исключительно для причинения вреда и разрушения инфраструктуры.

— Основная угроза сейчас — это внедрение в структуру госорганов и других организаций, а также саботаж. Есть ещё одна проблема: до сих пор коммуникация с населением, официальные заявления органов власти или официальное общение организуется на западных платформах. Этого делать нельзя, не только потому, что есть риск отключения, но и потому, что есть риск подмены контента, — отмечает Игорь Ашманов.

Министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков также рассказал, какие меры сейчас принимаются в регионе для отражения атак. Для сравнения он отметил, что в январе 2022 года на ресурсы регионального правительства было зафиксировано порядка 20 тыс. атак, а в ночь с 6 на 7 июня — 14 млн атак.

— Сейчас приобретена централизованная антивирусная защита для всего региона, для всех бюджетных организаций. Этот вопрос мы полностью берём на себя. В ближайшее время мы будем внедрять систему контроля поведения пользователей, — рассказал министр.

В планах министерства в ближайшее время создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами централизации информационной безопасности. Также стало известно, что в скором времени на базе КемГУ будет открыта кафедра по подготовке IT-специалистов.

Помимо кибератак, существует и угроза распространения фейковой информации. О том, как сейчас в регионе справляются с этим, рассказал руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов. Для этого в Центре управления регионом есть специальный отдел. Он занимается выявлением, обнаружением и отработкой фейковой информации, а также доведением до жителей объективной и достоверной информации.