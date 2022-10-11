По поручению губернатора Сергея Цивилева для мобилизованных жителей региона организовали возможность зарегистрировать брак в Омской области. Из Кузбасса в Омск для заключения брака со своими избранниками приехали 7 жительниц региона. С ними по телефону пообщался губернатор Сергей Цивилев.

«Когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебном центре, они рассказали, что есть такие обстоятельства – не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами. Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны. Организацию мы взяли на себя, обеспечили возможность зарегистрировать брак. Вы приехали не только с миссией узаконить отношения, но и вдохновить своих мужчин», – сказал Сергей Цивилев.

Новобрачные поделились своей радостью с жителями Кузбасса: «Этот день войдет не только в историю наших семей, но и в историю Кузбасса. Мы хотели бы поделиться с кузбассовцами радостным для нас событием: мы смогли увидеть наших будущих мужей и стать женами. Мы очень счастливы и рады. Пусть каждая жена и девушка, провожающие своих мужчин защищать Родину и нас, сохранят такой же настрой и дождутся. Мы верим, что все будет хорошо».

Напомним, семьям призванных в рамках частичной мобилизации предусмотрены меры поддержки. По инициативе губернатора бойцам, уезжающим в учебные центры и зону СВО с 21 сентября, выплачивают по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получают те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.

Кроме того, вчера Сергей Цивилев подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных кузбассовцев. Документ предусматривает бесплатное горячее питание ученикам 5-11 классов и студентам-очникам профессиональных образовательных организаций, компенсацию затрат на оплату обучения и проезда в междугороднем транспорте студентам очной формы колледжей, предоставление иногородним общежития, бесплатный отдых и оздоровление детей в организациях правительства Кузбасса, бесплатное надомное соцобслуживание семьям, где на попечении есть инвалиды и пожилые родственники, внеочередную запись детей в сады, группы продленного дня, секции при образовательных учреждениях, профобучение жен и совершеннолетних детей, содействие в поиске работы.

По поручению губернатора Сергея Цивилева за семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен соцработник. Специалисты помогают в сборе документов для получения соцвыплат, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях – близкие мобилизованных могут обратиться за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми и психологической помощью.