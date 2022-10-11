Новости 11.10.2022 Сначала – получить профессию, потом – в университет Не секрет, что учеба в институте не дает практического опыта, а теория, оторванная от практики, не поможет стать профессионалом. Именно поэтому российское общество и правительство в последние годы все чаще обращают внимание на то, как обстоят дела в системе среднего профессионального образования. Этот вопрос был единственным, но самым важным, который обсудили на совместном заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа и комиссии по образованию и науке Совета законодателей РФ.Все больше молодых людей предпочитают сначала получить профессию, а уже потом идти в университет. Серьезный рост количества абитуриентов в средние профессиональные учреждения произошел за последние 2 года.У нашего региона есть положительный опыт в развитии направления среднего специального образования. Кузбасс входит в топ-10 регионов по трудоустройству выпускников и созданию современных мастерских, а также занимает 1 место по числу преподавателей и мастеров, прошедших стажировку на предприятиях. Надо отметить, что вопрос трудоустройства молодых специалистов тоже немаловажен.Профобразование должно существовать неразрывно с реальной экономикой: от формирования контрольных цифр приема до трудоустройства на предприятие. Такие совместные заседания помогают не только поделиться рабочими кейсами, но и совершенствовать региональное законодательство.