В библиотеке имени Гоголя в Новокузнецке прошла презентация социального проекта «С Марь Иванной – вперед!». Это уже вторая программа, в которую включились новокузнечанки «серебряного» возраста. И если в первом проекте их называли благополучателями, сейчас они сами решили нести добро и стали волонтерами.



Они сдружились и не смогли расстаться после первого проекта «Марь Иванна, вперед!» – того самого, который заставил пробудить задремавшую было женственность и вновь почувствовать себя русскими красавицами.

Добро должно возвращаться – решили они по завершении программы. Так появился второй проект – «С Марь Иванной – вперед!», в котором участницы стали волонтерами. Своим теплом, мудростью, любовью и энергией захотели поделиться с воспитанниками детских домов. Осуществить задуманное помогла грантовая поддержка РУСАЛа. Проект, рожденный в стенах Гоголевки, стал победителем конкурса «Помогать просто», который проводит центр социальных программ, созданный по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски.

Под опеку взяли два детских дома – «Ровесник» и «Остров надежды». Знакомство провели с долей экстрима – в веревочном парке, а затем сами в гости подались, обучать ребят различным играм. Настольным, интеллектуальным и, конечно, подвижным, без которых ни один городской двор представить было невозможно.

«Марь Иванны», умеющие шить, обучают ребят и этому навыку, создают одежду для кукол. Такое совместное времяпрепровождение с играми и ненавязчивым обучением оказалось важным для обеих сторон.

Круг желающих пообщаться растет. Вслед за детскими домами к себе позвал реабилитационный центр для несовершеннолетних «Уютный дом». «Марь Иванны» не отказали. В их рядах – тоже пополнение. К 13-ти постоянным участницам еще одна примкнула. Тепла и нежности хватает и на своих, и на чужих внуков. Даже те, кто когда-то мечтал отдыхать на пенсии, вдруг выяснили, что просто отдыхать – скучно. Хочется быть еще кому-то нужным, и это не дает оставаться на месте.

Новые «серебряные» волонтеры не помешают. Тем более что «Марь Иванны», помимо регулярных визитов в детские дома, готовят для ребят новогодний праздник. Уже сшиты костюмы сказочных героев. Названные бабушки обещают устроить невероятные бродилки, в которых детям можно будет всё!



Реклама. Рекламодатель: АО «РУСАЛ Новокузнецк»