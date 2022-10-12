Уже 11 фабрик региона переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. Некоторые цеха перешли на работу в 2 смены, в кратчайшие сроки объем производства спальных мешков, балаклав, перчаток, тельняшек увеличен в три раза.



«Мобилизованные кузбассовцы будут обеспечены всем необходимым обмундированием в полном объеме. Сейчас, накануне холодного сезона, в первую очередь создаем запас теплых и непромокаемых вещей, чтобы сохранить здоровье наших бойцов. Важно, что большую часть текстильной продукции мы можем производить в Кузбассе. Во-первых, это гарантия отличного качества, потому что делаем для своих. Во-вторых, можем расширять ассортимент, оперативно регулировать выпуск наиболее востребованных вещей и размерную линейку, по просьбам бойцов вносить изменения в конструкцию и так далее», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Индивидуальный предприниматель из Кемерова Вячеслав Крашаков перепрофилировал свое предприятие по изготовлению медицинской одежды на создание дождевиков и спальных мешков. Также выпуском утепленных спальников занялись: предприятие «Сатурн» из Осинников (выпускало спортивные куртки и пуховики), «МАСКИС» из Новокузнецка (разработчик спецодежды и средств индивидуальной защиты) и швейная фабрика «Тайга» (производитель спецодежды). В производстве используются непромокаемые ткани, сохраняющие тепло. При этом мешки очень легкие и сворачиваются в небольшой рулон.



Предприниматель из Кемерова Александр Болтенков занялся выпуском утепленных балаклав. Ранее специализировался на создании детской одежды, школьной формы, униформы.



Также выпуском продукции для нужд мобилизованных занялись индивидуальный предприниматель Юрий Юмашев и кемеровской компания «СибКонТекс». Они шьют утепленные шапки и облегченные тактические носилки, 200-240 пар специальных армейских рукавиц в сутки.



На фабриках «Беловский трикотаж», «Анюта» и «Надежда» в Белове стали выпускать исключительно мужской ассортимент: нательное белье, майки, футболки, тельняшки. Коллективы фабрик имеют большой опыт изготовления качественной трикотажной продукции, есть достаточный запас необходимых расходных материалов.



Напомним, по распоряжению губернатора Сергея Цивилева, все мобилизованные кузбассовцы будут обеспечены набором необходимых вещей: спальными мешками, обувью, тельняшками, шапками, перчатками, дождевиками, балаклавами, носками. Также им выдадут налобные фонари и батарейки к ним, коврики, фляжки, котелки, термосы, тактические рюкзаки и очки, перчатки и армейские рукавицы, ремни. В случае необходимости – матрасы, одеяла и подушки.