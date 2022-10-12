На портале Госуслуг заработали два дополнительных сервиса, с помощью которых жители региона могут записаться добровольцем в СВО и сообщить о любых вопросах, касающихся мобилизации.

Чтобы добровольно принять участие в специальной военной операции, в разделе «Стать добровольцем» необходимо заполнить анкету, выбрать военкомат и отправить заявку. В течение двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов. Для поступления в добровольческий отряд заявитель должен быть гражданином России, прошедшим военную службу или военные сборы, либо заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или ранее проходить службу в силовом ведомстве. Возрастные ограничения – до 60 лет. Мобилизованным кузбассовцам и поступившим в добровольческие отряды предоставляются льготы и другие меры социальной поддержки.

Второй сервис позволяет в электронном виде подать жалобу в случае возможной ошибки при частичной мобилизации. С помощью портала Госуслуг можно запустить процесс более детального рассмотрения каждой ситуации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой человек, заинтересованный в разрешении проблемной ситуации, в том числе и член семьи.

Обращение можно подать на действие или бездействие сотрудников военкомата начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд. Для этого в разделе «Сообщить о проблеме» нужно выбрать подраздел «Обжалование по призыву в рамках частичной мобилизации», указать регион, реквизиты повестки, сведения о мобилизованном, пояснить суть проблемы и приложить документы, подтверждающие основание для отсрочки. Региональная комиссия по разбору жалоб в кратчайшие сроки рассмотрит сообщения о неправомерных, по мнению заявителей, действиях или бездействии ответственных лиц и даст разъяснения по поводу спорных моментов, возникших в ходе частичной мобилизации.

Напоминаем, что в Кузбассе работает горячая линия по частичной мобилизации – кузбассовцы могут задать вопросы по номеру 122.

Кроме того, достоверную информацию по этой теме можно узнать на портале «Объясняем.рф» и в аккаунтах «Объясняем.Кузбасс».

Дополнительно Минцифры России на портале «Объясняем.РФ» запущен чат-бот «Помощник Объясняем.рф». Все вопросы, отправленные через него, передаются напрямую в Министерство обороны РФ. Виртуальный собеседник предоставляет справочную информацию, в том числе о перечне законных оснований для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья. Чат-бот работает в Telegram, Viber и «ВКонтакте».