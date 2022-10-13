За две недели неравнодушные жители города, предприниматели, представители общественных организаций собрали для земляков, которые мобилизованы в зону специальной военной операции на Украину, 170 коробок теплых вещей, продуктов и предметов личной гигиены общим весом более 700 кг.



Так, первичная ветеранская организация и работники локомотивного депо станции «Прокопьевск» принесли в пункт сбора гуманитарного груза 20 комплектов зимней одежды (куртки, штаны, жилеты, перчатки, шапки).



Активистки общественной организации ветеранов Прокопьевска связали для бойцов носки, рукавицы, перчатки, пояса и шарфы из натуральной шерсти. Бабушки уверены, что сделанные с любовью вещи не только согреют ребят, но и будут им служить оберегом.



Не остались в стороне и работники культуры. Они закупили для мобилизованных перчатки, балаклавы, шерстяные носки, защитные очки, шарфы и наколенники. В посылки также вложили письма бойцам от детей. Воспитанники творческих объединений Детской школы искусств написали бойцам свои пожелания, главное из которых – «Поскорее возвращайтесь домой с Победой! Живые и здоровые!».



Символично, что отправка прокопьевских мобилизованных и добровольцев на областной сборный пункт проходит из здания Детской школы искусств. В годы Великой Отечественной войны в ее стенах формировались 1250-й Прокопьевский полк 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии и 841-й полк 237-й Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. 80 лет назад призывники отправлялись на защиту Родины от фашизма и сейчас их правнуки идут уничтожать неонацизм, угрожающий России.



Сбор гуманитарного груза продолжается. Помимо одежды (вязаные носки, перчатки, стельки, майки, теплые шапки или балаклавы, свитеры, жилеты на пуговицах, термобелье, плотные дождевики) можно приносить предметы личной гигиены (антисептические салфетки в упаковках с пластиковой крышкой, мыло, зубную пасту и щетки, полотенца, туалетную бумагу), письменные принадлежности (блокноты, ручки, карандаши простые, конверты), продукты (консервы, воду в пластиковых бутылках, галеты, печенье сухое, пакетированный чай, кусковой сахар). Также принимают аптечные товары (бинты, перевязочные пакеты, жгуты, пластыри медицинские, вату), кнопочные сотовые телефоны (без камеры и выхода в интернет) и посуду из небьющихся материалов.



В Прокопьевске пункты сбора работают в Центрах социального обслуживания населения по адресам: Луначарского, 10, тел. 8 (3846) 61-47-39; Ноградская, 10, тел. 8 (3846) 62-09-73. Адреса в других городах и районах можно уточнить в местных администрациях.