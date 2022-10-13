В понедельник, 17 октября, будут проводиться буровзрывные работы при строительстве автомобильной дороги «Северо-западный обход города Кемерово». В связи с этим на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга введут временные ограничения движения транспорта.

С 11:00 до 17:00 произведут 3 взрыва. Указанный участок автомобильной дороги будет перекрываться каждый раз на период от 30 минут до 1 часа.

Движение автотранспортных средств между взрывами будет разрешено. Дорожные службы региона просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.