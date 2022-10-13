На портале Госуслуг для жителей региона стартовало голосование за населенные пункты, которые обеспечат мобильной связью и беспроводным интернетом в 2023 году.

Проголосовать можно за малые населенные пункты (где живет от 100 до 500 человек включительно), в которых отсутствует устойчивая сотовая связь. Участвовать может любой житель области с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в регионе. Кроме того, можно направить бумажное письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (123112, Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2).

Отдать свой голос можно только один раз за один населенный пункт. Если заявление, направленное «Почтой России», содержит более одного населенного пункта, голос будет учтен за первую указанную в тексте территорию.

Базовые станции в выбранных поселках будут строить в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Всего в рамках проекта до 2030 года планируется обеспечить мобильной связью более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране. В качестве центра компетенций в проекте выступает оператор Tele2.

В 2021 году по проекту УЦН 2.0 мобильной связью обеспечено 25 населенных пунктов Кузбасса. В текущем году планируется организовать предоставление услуг сотовой связи в 11 населенных пунктах региона. По словам специалистов, базовые станции подключаются преимущественно по оптоволоконным линиям связи, что дает высокую скорость обмена данными и обеспечивает дополнительный охват территорий инфраструктурой связи.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, по почте письма будут принимать до 26 ноября. Результаты разместят на портале Госуслуг не позднее 26 декабря.