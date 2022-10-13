Эксперты отмечают способность губернатора Кузбасса в сложных политических реалиях держать фокус внимания на проблемах отрасли и видеть ее будущее не в наращивании объемов добычи, а в глубокой переработке угля в продукт с высокой добавленной стоимостью. В Кемерове на Международном форуме «Угольная отрасль – новые реалии» обсудили проблемы и перспективы развития угольной промышленности, перестройку международных партнерских связей, безопасность условий труда и индексацию зарплат шахтеров, развитие энергетики в условиях политики снижения углеродных выбросов.

Эксперт Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности отметил достижения кузбасского губернатора в сложных политических реалиях: способность предвидеть будущее угольной отрасли не в наращивании объемов добычи, а в глубокой переработке ресурсов в продукт с высокой добавленной стоимостью.

«Энергетический кризис по миру только набирает обороты, и углеводороды все больше востребованы. По большому счету мы видим, что горизонт «зеленой» повестки отодвинут: традиционная энергетическая база имеет перспективы, потому что и для масштабного экологичного перехода все равно нужны первичные энергоресурсы в виде базовых углеводородов – нефть, газ, уголь. В Китае, Индии, да и в Европе уголь остается востребованным. При этом экологичность тоже должна стоять высоко, нормативы по выбросам угольных ТЭЦ должны меняться. В эффективном развитии отрасли, сохранении рабочих мест и улучшении условий труда угольщиков есть огромная заслуга Сергея Цивилева», — уточнил он.

Еще один эксперт, доктор экономических наук Владимир Климанов уверен, что в долгосрочной перспективе человечество откажется от потребления угля в современных объемах. Он считает, что нужно готовиться к сокращению потребления угля и наращивать, диверсифицировать экономику по другим отраслям.

«Мировой опыт показывает, что такой переход для конкретных территорий может случиться очень быстро, даже не в рамках одного поколения, а одного политического цикла. Пока же мы видим даже увеличивающийся спрос на уголь в качестве энергетического сырья со стороны стран третьего мира, того же Китая. Нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы уголь останется востребован на восточных рынках, в связи с чем губернатор Кузбасса уделяет трепетное внимание сохранению объемов его добычи в регионе и наращиванию экологичных ресурсов для переработки», — считает Владимир Климанов.

Он добавил, что, когда сырье будет использовано не только в качестве энергетического ресурса, но и как основа для химического и других производств, одновременно с изменениями в экономике продолжится положительное изменение имиджа шахтерских территорий.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтверждает, что регион уходит от статуса сырьевой области, ставка сделана на науку в угольной отрасли.

Устаревшие технологии сжигания угля, которые генерируют повышенные выбросы, должны быть модернизированы. Ученые Кузбасского государственного технического университета уже разработали технологию переработки угольных отходов в газ, которая позволит уменьшить выбросы вредных веществ в 2,5–3 раза.

«В этом году угольной отрасли в России исполняется 300 лет. Металлургия, машиностроение, автотранспорт, железная дорога, порты, суда, энергетика, теплоснабжение – все это связано с угольной отраслью. Новый облик городов Кузбасса, создание дорог, школ, спорткомплексов, аналогов которым в мире нет, – это тоже достижение угольной отрасли», – рассказал Сергей Цивилев.

Он отметил, что необходимо контролировать безопасность труда шахтеров. Это особенно актуально в условиях перехода на новое оборудование из-за санкционного давления Запада. Также по инициативе Сергея Цивилева профсоюзные лидеры будут контролировать индексацию зарплат с учетом роста цен и стоимости потребительской корзины.

По словам политолога, депутата Госдумы РФ от Кемеровской области Олега Матвейчева, тесное сотрудничество властей региона с учеными из Москвы, Новосибирска также активизировалось именно при Цивилеве.

«Он уделяет много внимания развитию отрасли с момента, как возглавил регион. Губернатор предупреждал, что восточный вектор будет для нас решающим, не западный. Когда ввели санкции, Цивилев опять оказался прав», – подчеркнул Олег Матвейчев.

На угольном форуме было уделено много внимания экономическим изменениям в Кузбассе, которые позволят создать новые рабочие места и повысить экономическую привлекательность региона. Также был представлен план по диверсификации экономики региона, который включает в себя 90 инвестиционных проектов на 460 млрд руб.