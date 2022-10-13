Впервые за много лет в несколько школ Горловки поступило современное учебное оборудование: 55 компьютеров, еще столько же универсальных принтеров с дополнительными комплектами расходных материалов. Также из КуZбасса в Горловку было отправлено 1 200 наборов для первоклассников, почти 23 тысячи учебников на русском языке по разным предметам.

Учебные материалы и оснащение были приобретены на пожертвования, собранные жителями региона на помощь городу-побратиму Прокопьевска. Также эти на эти средства были приобретены билеты для семей с детьми (61 человек), которые приезжали на отдых в санаторий «Борисовский».

На сегодняшний день сумма добровольных пожертвований кузбассовцев составляет 33 млн 216 тыс. 166 рублей, из них на социальную поддержку детей и семей с детьми вложено 14 млн 466 тыс. 223 рубля. Оставшиеся средства будут направлены на оснащение детсадов и медицинских учреждений. Сбор средств продолжается.

Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также перечисление можно сделать по QR-коду.

Кроме того, в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое 12 июня 2022 года заключили КуZбасс и Горловка, специалисты региона занимаются восстановлением социально значимых объектов, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур разрушенного неонацистами города. Уже заключены договоры на замену оконных блоков и стеклопакетов в 13 социальных учреждениях. Из КуZбасса в Горловку доставлено почти 90 единиц строительной, специальной и коммунальной техники, запасные части и расходные материалы к ней, строительные материалы, трубы, задвижки, доски, краны и различное оборудование. В ближайшее время запланирована поставка 2 машин для выемки грунта, 14 тысяч кв. м стекла, 27 накопительных емкостей, насосов, фронтального погрузчика и 3 газелей.