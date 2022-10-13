С 18 по 20 ноября в Красноярске пройдет тренинг в рамках программы «Мастерская новых медиа» с участием АНО «Русские репортеры». Сибирские блогеры, руководители и ведущие специалисты цифровых СМИ, региональных продюсерских и контент-центров прокачают навыки работы в новых медиа и научат разрабатывать проекты для решения задач округа и регионов в информационной политике.

По программе «Мастерская новых медиа» уже обучились свыше 280 представителей разных регионов России, в том числе и кузбассовцы. Например, руководитель пресс-службы администрации Юргинского городского округа Ольга Беклемешева приняла участие в тренинге год назад. Он проходил в Москве.

«Когда я подводила итоги прошлого года, однозначно определила, что учеба в «Мастерской новых медиа» – номер один в моём топе событий. Все содержательно, насыщенно, с интересными кейсами и конкретными инструментами. Каждый спикер вдохновил на достижение поставленных целей и на то, чтобы быть ещё компетентней в своей профессии. Я забрала с собой большой багаж знаний, с которым работала с тройным усердием, осмысливала, а значит развивалась и двигалась вперёд», — рассказала Ольга Беклемешева.

Подать заявку можно до 18 октября по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/632b112284b4f4cdaa68f1d7/. Участникам нужно подготовить видеовизитку и заполнить развернутую анкету. Необходимо предоставить и рекомендацию от выпускника «Мастерской новых медиа» или от профильных региональных органов власти и медиакомпаний.

Проект «Мастерская новых медиа 2.0» реализуется совместно с АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.