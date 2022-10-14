Ольга Качура была посмертно награждена звездой Героя России. Награду из рук Президента РФ получила ее дочь. Елена Карабет сказала главе государства, что хочет продолжить дело матери и защищать родину.

Напомним, по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Новокузнецке будет создана Площадь защитников Донбасса. Основой станет скульптурная композиция памяти Героя России Ольге «Корсы» Качуры. В закладке памятного камня принимала участие дочь Ольги Сергеевны, которая специально для этого приезжала в Кузбасс.

В настоящее время завершается работа с проектной документацией, она будет передана Российскому военно-историческому обществу. Его специалисты будут сопровождать проект.