Работы по реновации сразу двух детских садов идут в Кемеровском округе и Междуреченске, по одному дошкольному учреждению обновляют в Белове, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Тисульском округе. Этим летом был открыт первый объект, отремонтированный по программе «Мой новый детский сад» – новокузнецкий детский сад № 235.

«Эта программа создана по аналогу нашего проекта «Моя новая школа», который мы 3 года успешно реализуем, и за это время обновили 30 школ региона – отремонтировали, оснастили новой техникой и мебелью. Этот опыт Кузбасса был отмечен на федеральном уровне и рекомендован для внедрения в других регионах России. В рамках проекта «Мой новый детский сад» мы будем полностью обновлять детсады: капитально ремонтировать здания, переоснащать их самым современным оборудованием. Причем активное участие в проекте от выбора учреждения до дизайна принимают родители и педагоги», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Чтобы обновленные детские сады выглядели современно, с учётом трендов и тенденций оформления детских пространств, специалисты института «Кузбасспроект» разработали брендбук программы «Мой новый детский сад». Это 160 страниц конкретных примеров дизайнерских решений для оформления внутренних помещений и уличных площадок. При создании проектов учитывались культура, история и традиции Кузнецкой земли.

Так, детский сад № 10 «Чайка» в Междуреченске после обновления станет центром подготовки маленьких космонавтов и астрономов. Здесь появится лаборатория, где малыши будут проводить опыты, ставить эксперименты и изучать небесные тела. На территории откроется игровая площадка «Космодром детства», где в теплое время года будут проходить тематические занятия.

Строители начали работы летом и сейчас, осенью, уже приступили к внутренним отделочным работам. Выполняется облицовка стен керамической плиткой, монтаж электрооборудования, сетей связи и интернета, уличного освещения. Это первый капремонт детсада 1968 года постройки. После обновления учреждение примет в 4 группы 107 детей в возрасте от полутора лет.

Детский сад «Отважные ребята» села Елыкаево Кемеровского округа получил патриотическую направленность. Здесь появится соответствующее оформление территории, где сделают полосу препятствий для дополнительной физподготовки и веревочный комплекс, который познакомит детей с азами скалолазания. На улице будут располагаться игровой комплекс «Ракета», горка «Броневик», песочницы в виде военизированной машины.

В кабинетах для занятий разместят интерактивные образовательные комплексы «Вертолет», «Самолет», «Ракета», а также дидактические настенные панели «Русский народный быт», «Россия – Родина моя» и патриотические уголки с соответствующим игровым оборудованием. В коридоре будут находиться карты-стенды: «Кемеровский муниципальный округ», «Кузбасс», «Моя родина – Россия» с муляжами животных, растений, полезных ископаемых, с куклами в национальных костюмах, с комплектами фигур великих полководцев и знаменитых людей.

На данный момент капитальный ремонт детсада выполнен на 40 %. Заканчивается устройство кровли, ведется внутренняя черновая отделка, устройство сетей канализации и водопровода.

Специализацией обновленного детского сада № 70 в Белове станет художественно-эстетическое направление. В садике откроют гончарную мастерскую, студии росписи и лозоплетения. Посещать детский сад будут 130 детей. Сейчас первый капитальный ремонт здания 1965 года постройки выполнен на 65 %. Строители завершили отделку фасада с окраской, смонтировали конструкции кровли. Внутри закончена черновая отделка групп и кабинетов, установлены откосы и подоконники. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Подрядчик заканчивает асфальтирование дорожек и установку беседок. До наступления морозов во дворе будут высажены 40 елей.

То, какой именно детский сад нуждается в ремонте, решают муниципалитеты, учитывая посещаемость учреждения, количество молодых семей в ближайшем микрорайоне и детей в очереди, изношенность здания, состояние инфраструктуры.

Муниципалитет самостоятельно заказывает проект ремонта и защищает его на техническом совете регионального Минстроя. При положительном решении объект включается в программу.