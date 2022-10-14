Уважаемые кузбассовцы!

16 октября в нашей стране отмечается День работников дорожного хозяйства. На территории Кузбасса в этой сфере задействовано около 20 тысяч специалистов – от строителей до работников профильных предприятий, выполняющих ответственную задачу обеспечения нашим людям возможности комфортного и безопасного передвижения по автомобильным дорогам.

С этой задачей дорожники успешно справляются, несмотря на трудности в условиях нынешних реалий. Их стараниями Кузбасс вошел в ТОП-10 российских регионов по качеству автодорог.

Благодаря действующим программам доля региональных магистралей, приведенных к нормативному состоянию, достигла 50 %, а в городских агломерациях – 81 %. В этом году отремонтированы дороги общей протяженностью 558 км, из них 448 км автомагистралей регионального и местного значения и 110 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Большую помощь в обновлении дорожной инфраструктуры оказывает национальный проект «Безопасные качественные дороги». В 2022 году на его реализацию в Кузбассе из бюджетов всех уровней выделено свыше 6 млрд рублей. По распоряжению Президента России Владимира Владимировича Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года для всех регионов-участников. Это значит, что у нас автострады межмуниципального значения и дороги южной и северной агломераций продолжат обновлять в соответствии с современными требованиями.

В 2022 году впервые на региональном уровне предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности движения на участках с повышенной аварийностью и вблизи образовательных учреждений. На реализацию из областного бюджета направленно 890 млн рублей. На эти средства мы обустроили 880 пешеходных переходов, более половины из которых – рядом со школами, установили светофоры, металлические пешеходные ограждения, сделали искусственные неровности и локальное освещение. Эту работу мы планируем продолжить и в следующем году.

Продолжаем реализацию важнейшего проекта – строительства северо-западного обхода Кемерова. Запустить движение по дороге планируется во второй половине 2024 года.

Перед Кузбассом стоят масштабные задачи по развитию экономики и социальной сферы, реализация которых невозможна без качественной дорожной сети. Скоростные транспортные коридоры позволят не только объединить населенные пункты в динамическую систему, но и расширить потенциал трудовой мобильности жителей, обеспечить комфортные логистические условия для развития предпринимательской деятельности и туризма.

Уважаемые работники дорожной отрасли, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Уверен, что высокий профессионализм и ответственность позволят вам достойно реализовать все намеченные планы. Спасибо за ваш нелегкий труд. Желаю успехов в работе, счастья и благополучия.