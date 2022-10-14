В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, посвященный Дню работника дорожного хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье октября.



«В сфере дорожного хозяйства Кузбасса задействовано около 20 тысяч специалистов — от строителей до работников профильных предприятий. Ваш нелегкий и ответственный труд помогает развиваться региону, делает жизнь в нем комфортнее и безопаснее для людей. Поздравляю вас с профессиональным праздником, мы рассчитываем на ваш профессионализм и ответственность», — отметил губернатор Сергей Цивилев.



По поручению губернатора награды дорожникам вручил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко.



За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу благодарность министерства транспорта РФ объявлена семи сотрудникам отрасли: главному бухгалтеру общества «Кемеровоспецстрой» Александре Пальминой, начальнику отдела бухгалтерского учета дирекции автомобильных дорог Кузбасса Ларисе Рунк, геодезисту общества «Крапивиноавтодор» Татьяне Соколовой, машинисту автогрейдера Чебулинского дорожно-строительного управления Салимзяну Батыргарееву, ведущему инженеру Кузбасского центра дорожных исследований Яну Вайдурову, начальнику отдела по организации размещения государственных заказов дирекции автомобильных дорог Кузбасса Тимофею Гончарову, главному инженеру тисульского общества «Ресурс» Александру Исакову.



Нагрудным знаком «Почетный дорожник России» от министерства транспорта наградили главного инженера Тяжинского дорожно-строительного управления Сергея Антоненко и машиниста погрузчика общества «Автодор» Юрги Андрея Дрогайцева.



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени вручили генеральному директору общества «Кузбассдорфондпроект» в Кемерове Рашиде Захарой.



По 13 специалистов сферы дорожного хозяйства получили медали «За служение Кузбассу» и «За веру и добро».



Почетным знаком «Золотой знак Кузбасс» награжден генеральный директор Чебулинского дорожного-строительного управления Андрей Филимонов.

Еще три специалиста получили звания «Заслуженный дорожник Кузбасса».



Медалью «Алексея Леонова» награжден начальник производственного отдела общества «Кемеровоспецстрой» Алексей Мягких.



Медаль «Надежда Кузбасса» получил ученик 4 класса Гимназии № 41, соведущий в региональном тревел-шоу «Гуляем по Кузбассу» Максим Сухих. Телепроект посвящен реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда».



«Памятным адресом» губернатора Кузбасса награжден коллектив общества «Кемеровоспецстрой».



