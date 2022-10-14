Аллея Героев была благоустроена в рамках присвоения Гурьевскому округу почетного звания «Трудовая доблесть и воинская слава». Парк Металлургов одержал победу в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава» мы присвоили Гурьевскому округу, чтобы увековечить подвиги кузбассовцев, ковавших Победу в тылу и на фронте. Аллея стала олицетворением героизма наших солдат. Теперь задача для нас и будущих поколений — беречь историю и продолжать победные традиции. Сюда смогут приходить молодежь, ветераны, все жители, чтобы почтить память наших соотечественников», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 1975 году Аллея Героев была заложена ветеранами 847 стрелкового полка, который в годы Великой Отечественной войны уходил на фронт в составе 303-й кузбасской добровольческой дивизии.

На реконструированной аллее установлен мемориал у Вечного огня. До Дня Победы 2023 года здесь будет отреставрирован памятник Неизвестному солдату. На территории уложена тротуарная плитка, высажены трехметровые ели, установлены скамьи.

Напомним, по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 22 февраля Гурьевскому округу было присвоено почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава». Этого же звания удостоены еще шесть муниципалитетов региона: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.

Также в Гурьевске открылся обновленный Парк Металлургов — проект победил в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

В Парке Металлургов установлены беседки, сцена с сезонным уличным кинотеатром, островки с детскими игровыми зонами, качественное освещение. Появились места для проведения праздничных ярмарок. Общая площадь парка составляет 11,7 гектаров.

Это второй совместный проект с Минстроем РФ. Первый был реализован в 2019 году — возрождение парка культуры и отдыха имени рудознатца Дмитрия Попова в Салаире. Проект стал первым в стране, вышедшим в финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, и был успешно реализован. В 2023 году благодаря третьей победе в конкурсе в Салаире благоустроят улицу Матросова. Это Центральный бульвар, который после перезагрузки станет пешеходной зоной от стадиона «Горняк» до парка им. Д. Попова.