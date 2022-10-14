С 17 по 21 октября 2022 года кузбассовцы могут обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, иных органов по телефонам прямой линии с 15:00 до 17:00.

17 октября (понедельник) – Рюмин Евгений Евгеньевич — начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-52-82.

18 октября (вторник) – Лысенко Сергей Геннадьевич — начальник управления ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.

19 октября (среда) – Федюнина Елена Геннадьевна — министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

Беглов Дмитрий Евгеньевич — министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

20 октября (четверг) – Добрыдин Сергей Никандрович — начальник архивного управления Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56.

21 октября (пятница) – Высоцкий Сергей Васильевич — министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.