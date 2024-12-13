В увлекательно путешествие с Алисой, Шляпником, Кроликом, Гусеницей и другими персонажами популярной сказки Льюиса Кэрролла скоро отправятся первые зрители. Учебный театр РГИСИ готов презентовать новую детскую постановку. Но, как вы могли подумать, чудо этого спектакля таится не только в названии. Все интриги раскроет Арсений Клопенков.

Казалось бы, много вопросов, но на каждый найдётся ответ. На первый взгляд это обычная детская сказка. Однако, наречие «обычно» — точно не про Кэрролла. Студенты РГИСИ смотрят на приключения Алисы не просто как на обычное путешествие. Напротив, это история о взрослении и принятии этого мира, искаженная через призму режиссёра и самих актёров.

Мизансцены тоже нестандартны, ведь в этот раз используют смесь нескольких техник, которые в коллаборации должны создать не только эффект погружения, но и понимания изначальной мысли. И конечно, юмор никто не отменял.

Особое внимание уделили костюмам. Забавные формы вперемешку со строгими, но утончёнными костюмами упрощают восприятие и подчёркивают тот самый «абсурд», который в этой постановке гарантирован. Вся эта работа делается не только для обычно зрителя, но и для слабовидящего, или же вовсе слепого. Площадку оборудовали специальным местом для тифлокомментатора. Через ушной гарнитур каждый гость сможет слышать адаптированные комментарии к происходящему на сцене. В покупке оборудования помог грант благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Искусство становится доступным, и это можно назвать новогодним чудом. Особенно для ребятишек, которые смогут в полной мере насладиться безумной сказкой. Премьера запланирована на 15 декабря. В последствие, будут повторы до 24-го.