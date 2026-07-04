В Кузбассе добились решения вопроса по отпуску топлива в специализированную тару установленного образца.



С сегодняшнего дня, 4 июля, отпуск нефтепродуктов на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний «Газпромнефть» и «Лукойл» будет по следующей схеме: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить в канистру.

«Также для удобства и комфорта жителей сегодня начнут работу автоматические заправки. Соблюдайте правила — заливать топливо допускается только в бак (40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива). В случае несоблюдения обозначенных условий заправки самообслуживания принудительно снова закроют», – написал в соцсетях Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАКС