В Новокузнецке губернатор Илья Середюк проинспектировал ремонтные работы в акушерском стационаре №3 НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова.

На данный момент в учреждении ведутся демонтажные работы, идет замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализации, элементов системы отопления и электрической проводки.

«Для юга Кузбасса этот акушерский стационар — стратегически важный объект. Наша задача — создать для будущих мам и новорожденных комфортные, но, в первую очередь, безопасные условия. Ремонт находится на моем личном контроле, буду проверять качество и сроки всех работ на каждом этапе реализации», — подчеркнул гуребрнатор.

Кроме того, как сообщили в областном минздраве, глава региона посетил врачебную амбулаторию в селе Ильинка, открытую по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь здесь получают около 5 тысяч человек — дети и взрослые, а коллектив за последние годы пополнился молодыми кадрами.

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса