В Кузбассе продолжает действовать новый механизм предоставления льготного проезда. Вместо оформления отдельного льготного проездного гражданам, впервые получившим право на льготу в 2026 году, компенсируют стоимость фактически совершённых поездок при оплате Картой жителя Кузбасса.

Новые условия действуют для ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов и других льготных категорий граждан. С полным перечнем получателей мер социальной поддержки можно ознакомиться в статье 2 закона Кемеровской области от 28.12.2016 No 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» (в редакции от 16 декабря 2025 года).

Как получить компенсацию

1. Возьмите свою любую банковскую карту «Мир».

2. Зарегистрируйте ее как Карту жителя Кузбасса самостоятельно на региональном портале Госуслуг вкузбассе.рф.

Это можно сделать также и при личном обращении:

— в органах социальной защиты Кемеровской области;

— в МФЦ;

— или в офисах любых банков.

3. В течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации на карту единоразово придет выплата в размере 600 рублей.

4. Дальше компенсация за проезд будет приходить дважды в месяц: в размере 50% или 100% от стоимости поездки. Размер компенсации зависит от вашей льготной категории и выбранного вида транспорта. Количество поездок не ограничено.

Подробнее об условиях предоставления компенсации можно узнать на сайте Министерства труда и социальной защиты Кузбасса.

Для оплаты проезда достаточно просто приложить зарегистрированную карту «Мир» к валидатору или к терминалу в транспорте. Но всегда имейте при себе документ, который подтверждает право на льготу — его могут попросить контролеры при проверке, чтобы подтвердить статус.

Получить компенсацию можно практически во всем общественном транспорте:

— в городских автобусах, троллейбусах, трамваях;

— в пригородных и междугородних автобусах;

— в ж/д поездах пригородного сообщения — электрички (АО «Кузбасс-Пригород» и АО «КрасПригород»);

— в речном водном транспорте;

Исключение – маршрутные такси.

«Мы постарались сделать систему льготного проезда максимально простой и удобной для жителей Кузбасса. Так, чтобы воспользоваться положенными льготами, достаточно один раз зарегистрировать карту «Мир» любого банка на региональном портале Госуслуг в качестве Карты жителя Кузбасса, а далее оплачивать поездки привычным способом», − отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

ВАЖНО!

Если оплатить поездку с телефона, с загруженной в него картой «Мир», через мобильное платежное приложение, то компенсация в этом случае не начисляется.

Помимо этого, компенсация не предусмотрена, если купить билет через сайт или мобильное приложение перевозчика.

Компенсация начисляется только за билеты, оплаченные в самом транспорте через валидатор; у кондуктора; в кассе автовокзала или вокзала.

Дополнительные преимущества Карты жителя Кузбасса

Помимо компенсации за проезд, держателям Карты жителя Кузбасса, также как и обычным держателям карты «Мир», доступны другие привилегии в рамках программы лояльности от платежной системы «Мир».

Например, можно провести отдых с комфортом и выгодой в Шерегеше – на всесезонном курорте действуют специальные предложения от партнеров платежной системы «Мир» с кешбэком от 20%. Для получения кешбэка необходимо быть зарегистрированным на сайте вкузбассе.рф.

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