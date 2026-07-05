Сегодня село Ишим Яйского муниципального округа отмечает большой юбилей – 300 лет. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Кузбасса Илья Середюк.

Он отметил, что многовековую историю старинного села создали сильные, увлеченные, творческие люди, среди которых губернатор особо отметил Татьяну Николаевну Глебову, учителя русского языка и литературы. Она отработала в ишимской школе 37 лет. Но помимо занятий с детьми женщина по крупицам собирала историю родного села.

– Именно ее исследования помогли больше узнать об уроженце села Андрее Самойлове – выдающемся ученом-атомщике. Он участвовал в создании первых советских ядерных зарядов, разрабатывал тепловыделяющие элементы для атомных ледоколов и подводных лодок, а его разработки легли в основу целого направления в атомной промышленности, – рассказал Илья Середюк.

Сейчас Татьяна Николаевна на заслуженном отдыхе, но ведет активную жизнь и прославляет родной край и сибирские просторы благодаря своим стихам.