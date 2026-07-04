Сегодня, 4 июля, Новокузнецк отмечает 408 годовщину со дня основания. С праздником жителей города поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Дорогие новокузнечане! Поздравляю вас с Днем города! Новокузнецк – один из старейших сибирских городов. И сегодня он отмечает 408 лет со дня основания. Его славную историю создавали люди разных поколений и профессий. Но всех их объединяло одно: невероятная сила духа, способность преодолевать любые испытания и способность преодолевать самые смелые амбиции. Сегодня Новокузнецк – ключевой по важности центр развития всего Кузбасса. Здесь идет обновление инфраструктуры, благоустройство общественных пространств. Мы возводим здесь дома и социальные объекты. В городе развивается здравоохранение, образование, культура и спорт. Все это – результат тесного взаимодействия правительства Кузбасса, администрации города, бизнеса и общественности. Спасибо вам за ваш созидательный труд и любовь к родному городу. И от всего сердца я желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия. А Новокузнецку – процветания!», – сказал Илья Середюк.