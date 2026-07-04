Сегодня Новокузнецк отмечает 408 лет со дня основания.

Город неразрывно связан с металлургической промышленностью. Оказывается, металлурги умеют не только ставить производственные рекорды, но и создавать настоящую красоту.

«Яркий пример — Александр Бобров, модельщик литейного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Он создаёт из чугуна городские скульптуры, которые становятся визитными карточками города», – написал в соцсетях губернатор.

Среди известных работ Александра Боброва – памятник сталевару на Космическом шоссе, фигура доктора у городской больницы № 2 (теперь это кардиологический диспансер им. Барбараша), а также скульптура горноспасателя на территории оперативного взвода в Новокузнецке.

«Такие мастера доказывают: истинное лицо Новокузнецка формируют его жители. Талантливые, неравнодушные, по-сибирски основательные и бесконечно влюбленные в свой город. Именно поэтому Новокузнецк всегда будет выделяться из тысяч других — своей искренностью и характером», – подчеркнул Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАКС