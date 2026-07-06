В деревне Шестаково с 3 по 5 июля проходил международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», нынче его провели уже в пятый раз. По традиции программа была разбита на несколько направлений. Ядром научной части стал научный симпозиум, в ходе которого прозвучало свыше 50 докладов ученых разных стран, в том числе профессора Санкт-Петербургского госуниверситета и палеонтолог Александр Аверьянов. В этом году впервые в рамках фестиваля организовали научный полигон, в ходе которого участники опробовали передовые методы полевых исследований.

«С каждым годом растет число гостей – в этот раз фестиваль принял 57 тысяч посетителей, причем не только из Кузбасса, но и Москвы, Санкт-Петербурга, регионов центральной России, Дальнего Востока и Сибири. Такие события меняют имидж региона, увеличивают нашу туристическую и инвестиционную привлекательность. Но еще более важно, что «Динотерра» повышает интерес детей и молодежи к науке», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Гвоздями» развлекательной программы стали технологическое шоу с участием антропоморфного робота и световых квадрокоптеров, которые высветили в небе модель ДНК, а также выступления Сергея Бобунца, групп «Пицца» и «Маргелловы голоса». В пресс-службе областного правительства отметили, что «Динотерра» получила федеральную поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК