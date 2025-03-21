В Новокузнецке на ЕВРАЗ ЗСМК продолжается масштабное строительство комплекса серогазоочистки. Это один из самых крупных природоохранных проектов комбината. Он входит в федеральную программу «Чистый воздух».

Комплекс будет состоять из нескольких объектов: отделения подготовки раствора из известняка, комплексного здания, корпуса вентиляторов, здания абсорберов и галерей энергокоммуникаций. «Сердцем» системы станет уникальная вытяжная башня высотой 150 метров. Внешне она будет напоминать знаменитую Эйфелеву башню. Подобной в России еще нет.

Благодаря современной технологии, комплекс обеспечит высокую степень очистки дымовых газов, сократив выбросы диоксида серы на 70%. Это позволит значительно улучшить качество воздуха в регионе и снизить негативное воздействие производства на экологию.

О том, как проходило строительство в прошлом году, смотрите в видео.

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