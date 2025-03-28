Your browser does not support HTML5 video.

Житель Березовского Александр Борисов еще в 80-х годах прошлого века на срочной военной службе был старшим сержантом разведывательной десантной роты. После службы стал членом общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

И спустя 35 лет Борисов пошел в бой — на СВО по контракту. Учитывая его опыт, ему поручили командовать отделением штурмовиков.

Сейчас для сохранения исторической памяти и воспитания гражданственности Борисов регулярно участвует в уроках мужества: укрепляет дух патриотизма в сердцах юного поколения. И, конечно, он подал документы на участие и ждет прохождения этапов региональной программы подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс».