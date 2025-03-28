По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в регионе стартовали сезонные субботники. По традиции весенняя уборка будет проходить каждую пятницу до конца апреля. В этом году Всекузбасский субботник посвящен 80-летию Победы, поэтому особое внимание уделяется приведению в порядок памятных мест, посвященных участникам Великой Отечественной войны. Сегодня в уборке приняли участие более 100 тысяч человек.

В Кемерове на субботник вышли 11 тысяч человек. Генеральная весенняя уборка проходила в каждом районе города. Кемеровчане помыли памятные стелы и обелиски, также порядок навели в парках и скверах — любимых местах прогулок горожан.

В Центральном районе Новокузнецка на улице Кирова состоялся массовый субботник под традиционным лозунгом «Кузню приберите!». Участники весеннего праздника чистоты освобождали пешеходные зоны от снега и наледи, убирали бросовый мусор. Поднять настроение участникам субботника помогала музыка, увлекательные викторины и стол с угощениями.