Свыше 210 руководителей кузбасских студенческих отрядов прошли школу командных составов

Очный этап студенческого форума «ТрудКрут» проводился с 28 по 30 марта в Кемеровском округе. Обучение организовали для командиров, комиссаров, мастеров и руководителей пресс-служб студотрядов.

Ребята посещали лекции по должностным обязанностям и функциям, мастер-классы и тренинги, направленные на взаимодействие между участниками. Особое внимание уделялось решению ситуационных задач, которые могут возникнуть у ребят во время работы в летнем трудовом семестре. Также состоялось несколько круглых столов, в ходе которых участники смогли задать интересующие вопросы и узнали вектор развития организации на этот год.

«Грамотный руководитель – залог успеха студенческого отряда. Именно поэтому мы уже не первый год организовываем подобное обучение для наших командных составов. Если командир и комиссар – это одна команда, то сезон будет не просто трудовым, а легендарным. Так что давайте дружить, поддерживать друг друга и делать наши отряды самыми сплочёнными!», – отметила заместитель руководителя Кузбасского регионального отделения «РСО» Кристина Вожжова.

В течение месяца более 800 участников проходили заочный этап, где им рассказали о способах привлечения студентов в РСО, научили ставить цели и задачи, а также обсудили с ними должностные обязанности руководителей студотрядов.

В Кузбассе насчитывается около сотни студенческих отрядов разных направлений и 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный Десант РСО» в Кузбассе, в которых состоят более 3,5 тысяч человек. Строители, вожатые, медики, проводники – все эти профессии объединяют студенческие отряды Кузбасса.